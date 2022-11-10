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Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах - снег

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах - снег 11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
10 ноября 2022 г. 12:34
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах - снег

11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем местами не исключаются осадки, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем - 12-15° тепла. В Баку ночью - 9-11°, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В некоторых районах ожидаются дожди, которые местами примут интенсивный характер, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем - 12-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-7° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlarda yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq

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