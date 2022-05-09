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Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 мая.
Экология
9 мая 2022 г. 12:58
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Днем местами возможны кратковременные дожди. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем - 15-17° тепла. В Баку ночью - 11-13°, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-75%.

В районах местами ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных местах интенсивные, возможен град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем - 14-18° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 5-9° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara yağış yağacaq

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