Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 мая.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Днем местами возможны кратковременные дожди. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем - 15-17° тепла. В Баку ночью - 11-13°, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-75%.

В районах местами ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных местах интенсивные, возможен град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем - 14-18° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 5-9° тепла.