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Завтра в ряде районов Азербайджана ожидаются ливни и сильный ветер

Завтра в ряде районов Азербайджана ожидаются ливни и сильный ветер 6 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.
Экология
5 сентября 2022 г. 13:57
Завтра в ряде районов Азербайджана ожидаются ливни и сильный ветер

6 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-20°, днем 23-26° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 23-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75%.

В районах Азербайджана местами возможны грозы, временами дожди. В горных и предгорных районах ожидаются ливни характера, возможно выпадение града. Ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 25-29° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 9-14° тепла.

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Версия на английском языке Rain, strong wind expected tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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