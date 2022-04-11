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Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 апреля.
Экология
11 апреля 2022 г. 13:25
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 апреля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами вероятен туман.

Юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем - 15-20° тепла, в Баку ночью - 9-11°, днем - 17-19° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди и грозы. Вероятен град, в горных районах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - 23-28° тепла, в горах ночью - 5-10°, днем - 12-17° тепла.

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Версия на английском языке Rain, lightning expected in Azerbaijan’s districts tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi rayonlara yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

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