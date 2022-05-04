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Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 мая.
Экология
4 мая 2022 г. 13:11
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменчивая облачность, в основном без осадков. Утром местами ожидаются кратковременные дожди и туман.

Юго-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем - 19-22° тепла. В Баку ночью будет 12-14°, днем - 20-22° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди, которые в отдельных местах будут интенсивными, вероятен град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 2-6°, днем - 7-12° тепла.

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Версия на английском языке Rain and hail forecasted in Azerbaijan’s districts 
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara yağış yağacaq, dolu düşəcək

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