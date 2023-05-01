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В районах Азербайджана ожидаются дожди и град

В районах Азербайджана ожидаются дожди и град 2 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, временами пасмурно.
Экология
1 мая 2023 г. 13:39
В районах Азербайджана ожидаются дожди и град

2 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня в некоторых местах вероятны дожди.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются ливневые дожди, грозы и град, в высокогорных районах - снег. Местами ожидается туман. Будет преобладать порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 18-23° тепла, в горах ночью – 0-4°, днем – 4-8° тепла.

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