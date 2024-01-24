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Завтра в районах Азербайджана ожидается снег и гололед

Завтра в районах Азербайджана ожидается снег и гололед 25 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
24 января 2024 г. 13:17
Завтра в районах Азербайджана ожидается снег и гололед

25 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-2° мороза, днем - 2-5° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-65%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможны кратковременные осадки в виде снега, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7° мороза, днем - 0-5° тепла, в горах ночью 12-17°, днем - 2-7° мороза.

Ночью и утром некоторые дороги покроются льдом.

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Версия на английском языке Snow expected in Azerbaijan’s districts tomorrow
Версия на азербайджанском языке Rayonlara sabah da qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq

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