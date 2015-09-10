​Завтра в районах Азербайджана ожидается 36 градусов тепла

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 31 градус тепла. Об этом Report сообщили из Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

11 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать слабый северный ветер, скорость которого в дневные часы местами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 27-32 градуса тепла. В Баку ночью ожидается 22-24, днем - 29-31 градус тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ближе к вечеру в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди.

Утром местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 24-29 градусов тепла.