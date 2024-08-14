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Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится

Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится В связи с ожидаемой 15 августа ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах объявлено желтое предупреждение.
Экология
14 августа 2024 г. 09:59
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится

В связи с ожидаемой 15 августа ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах объявлено желтое предупреждение.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечено, что в Баку и на Абшеронском полуострове, Шабране, Сиязане, Шамахы, Гобустане, Барде, Тертере, Мингячевире, Нафталане, Гяндже, Геранбое, Дашкесане, Гёйгеле, Джебраиле, Сальяне, Ширване, Билясуваре, Нефтчале, Джалилабаде, Нахчыване, Ордубаде и Джульфе временами будет дуть восточный ветер, скорость которого будет усиливаться до 13,9-20,7 м/с.

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