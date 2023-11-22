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Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются осадки В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
22 ноября 2023 г. 12:53
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер, который вечером сменится периодически усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 13-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах возможны осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 13-18° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 8-13° тепла.

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