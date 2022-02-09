Завтра в некоторых районах выпадет снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах вечером, вероятно, пройдут дожди.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем 7-9° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%.

В районах Азербайджана ожидается переменная облачность, местами пройдет снег. Есть вероятность, что в отдельных местах снег будет интенсивный. Ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 1-6°, днем 8-12° тепла, в горах 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3°тепла.