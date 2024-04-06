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Завтра в некоторых районах страны ожидаются дожди

Завтра в некоторых районах страны ожидаются дожди 7 апреля в Азербайджане временами ожидаются осадки, в отдельных местах - интенсивные.
Экология
6 апреля 2024 г. 12:38
Завтра в некоторых районах страны ожидаются дожди

7 апреля в Азербайджане временами ожидаются осадки, в отдельных местах - интенсивные.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых местах возможны осадки. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана также временами ожидаются осадки, в отдельных местах - интенсивные, возможны грозы, град, в горных районах - снег. В некоторых местах временами ожидается туман.

Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 3-7° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah ölkənin bəzi bölgələrinə yağış yağacaq

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