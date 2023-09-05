Завтра в некоторых районах пройдут интенсивные дожди, грозы, град

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман.

Вечером северо-западный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью 20-25°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако, начиная со второй половины дня в северных и западных районах ожидаются периодические дожди и грозы. В отдельных местах ожидаются интенсивные ливни с вероятностью выпадения града. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 19-23°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.