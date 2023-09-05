О нас

Завтра в некоторых районах пройдут интенсивные дожди, грозы, град

Завтра в некоторых районах пройдут интенсивные дожди, грозы, град В Баку и на Абшеронском полуострове 6 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
5 сентября 2023 г. 12:43
Завтра в некоторых районах пройдут интенсивные дожди, грозы, град

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман.

Вечером северо-западный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью 20-25°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако, начиная со второй половины дня в северных и западных районах ожидаются периодические дожди и грозы. В отдельных местах ожидаются интенсивные ливни с вероятностью выпадения града. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 19-23°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi rayonlarda intensiv yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək

Экслюзивные новости

Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
4 сентября 2023 г. 15:00
Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
4 сентября 2023 г. 14:25
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
1 сентября 2023 г. 16:53
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
1 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают кризис в Карабахе
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе
1 сентября 2023 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi