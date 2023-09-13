В некоторых районах Азербайджана пройдут дожди, в горных регионах выпадет снег

14 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков

14 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах ночью и утром, вероятно, пройдут дожди.

Подует северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 16-19°, днем 19-23° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны интенсивные дожди, в высокогорных районах - снег. Ближе к вечеру, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 13-17°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 7-12° тепла.