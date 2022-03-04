Завтра в некоторых районах пойдет снег

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове 5 марта ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Умеренный юго-западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем - 12-16° тепла. В Баку ночью будет 5-7°, днем - 14-16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра будет в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются осадки, снег. Ночью и утром будет туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем - 9-14° тепла, в горах ночью - 5-10°, днем - 0-5° мороза.