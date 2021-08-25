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Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается дождь

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается дождь 26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Экология
25 августа 2021 г. 13:43
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается дождь

26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 24-26°, днем 34-37° тепла, в Баку ночью 24-26°, днем 34-36° тепла.

Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70% ночью и 35-40% днем.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 25-26°, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27°.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 26 августа на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и дожди. Есть вероятность выпадения града. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 21-26°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 23-28° тепла.

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