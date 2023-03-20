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Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки 21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
20 марта 2023 г. 12:50
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки

21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра утром и вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем 15-19° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, на отдельных территориях интенсивного характера, в горных районах - снег. Не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем 15-19° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-6° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara yağış yağacaq

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