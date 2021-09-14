Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 сентября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 сентября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем 27-30°, в Баку ночью 20-22°, днем 27-29°. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70% ночью, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем 30-35°, в горах ночью 10-15°, днем 17-22°.