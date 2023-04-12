Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, грозы и град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются осадки и туман. Умеренный южный ветер вечером сменится порывистым северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление повысится с 750 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В отдельных районах Азербайджана ожидаются осадки, грозы и град, в высокогорных районах - снег. В отдельных местах не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 4-9° тепла.