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Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, грозы и град

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, грозы и град В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако в дневные часы в некоторых местах возможна изморось. Ночью и утром прогнозируется туман. Юго-восточный ветер во второй половине дня сме
Экология
7 апреля 2023 г. 13:10
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, грозы и град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако в дневные часы в некоторых местах возможна изморось. Ночью и утром прогнозируется туман. Юго-восточный ветер во второй половине дня сменится северо-западным ветром.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 16-19° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в высокогорных территориях - снег. На отдельных территориях прогнозируются интенсивные осадки, грозы и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara yağış yağacaq

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