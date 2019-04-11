Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются локальные осадки и грозы

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах будет туман, ветер северный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем 14-18 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Однако утром и днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются локальные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в некоторых местах будет туман, прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 9-14, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью ожидается 4-7, днем 9-14 градусов тепла.

Что касается медицинского метеорологического прогноза, ожидаемые 12-13 апреля на Абшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов в основном благоприятны для метеочувствительных людей.