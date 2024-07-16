Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град

17 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

17 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 32-37° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются осадки, временами ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 33-38, местами до 40° тепла, в горах ночью 12-17°, днем - 21-26° тепла.