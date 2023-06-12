Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град

13 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

13 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 29-34° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана днем ожидаются периодические осадки. В отдельных местах ожидаются ливни, грозы и град. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 15-20° тепла.