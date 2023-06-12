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Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град 13 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.
Экология
12 июня 2023 г. 13:44
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град

13 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 29-34° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана днем ожидаются периодические осадки. В отдельных местах ожидаются ливни, грозы и град. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 15-20° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 13
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi rayonlarda intensiv yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək

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