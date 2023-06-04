Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 55-65%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются временами дожди, в горных и предгорных районах ливни, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 13-18°, местами 20-24° тепла.