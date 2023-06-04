О нас

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
4 июня 2023 г. 12:32
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 55-65%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются временами дожди, в горных и предгорных районах ливни, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 13-18°, местами 20-24° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi ərazilərə yağış yağacaq, dolu düşəcək

Самое важное

Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
3 июня 2023 г. 11:23
В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
31 мая 2023 г. 14:09
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 21:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi