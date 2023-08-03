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Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.
Экология
3 августа 2023 г. 13:32
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 26-31° тепла.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В горных и предгорных районах - ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.

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