Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается снег и град

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман.

Сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет. Температура воздуха ночью составит 10-12°, днем - 12-15° тепла, в Баку ночью - 10-12°, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и осадки, которые в отдельных местах будут интенсивными, возможен град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер ночью и утром временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - 17-22° тепла, в горах ночью - 3-8°, днем - 8-13° тепла.