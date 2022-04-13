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Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается снег и град

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается снег и град В Баку и на Абшеронском полуострове 14 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
13 апреля 2022 г. 12:50
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается снег и град

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман.

Сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет. Температура воздуха ночью составит 10-12°, днем - 12-15° тепла, в Баку ночью - 10-12°, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и осадки, которые в отдельных местах будут интенсивными, возможен град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер ночью и утром временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - 17-22° тепла, в горах ночью - 3-8°, днем - 8-13° тепла.

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Версия на английском языке Rain, hail forecasted in some districts tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi rayonlara qar yağacaq, dolu düşəcək

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