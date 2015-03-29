Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается снег

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 марта. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, местами возможны осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-5, днем 5-7 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана временами возможны осадки, в горных и предгорных районах прогнозируется мокрый снег и снег, который в отдельных местах примет интенсивный характер. Ожидается временами усиливающийся восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Нестабильные погодные условия сохранятся на территории страны до 31-го марта.