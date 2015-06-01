​Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается град

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Ветер северо-западный. Ночью температура воздуха составит 18-21, днем 28-33 градусов тепла.

В районах Азербайджана 2 июня будет преимущественно без осадков. Однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы, кратковременные дожди и град. Ветер восточный. Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 32-37, в горах ночью 10-15, днем 23-28 градусов тепла.

На пляжах Абшерона температура воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране и Бильгя составит 18-19 градусов, Загульбе, Шувеляне - 20-21 градусов, Тюркане, Говсане и Шихово - 21-22 градусов тепла.