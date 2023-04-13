Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются осадки. Северо-западный ветер днем сменится порывистым юго-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В отдельных районах Азербайджана ожидаются осадки. Преимущественно в северных и западных районах ожидаются интенсивные осадки, грозы и град, в высокогорных районах - снег. Утром начиная с западных районов осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах не исключается туман. Умеренный западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-7° тепла.