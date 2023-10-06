Завтра в некоторых местах пройдет дождь, град

7 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

7 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах днем возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых местах ожидаются периодические дожди, вероятно, кратковременные ливни, молнии, град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 12-17° тепла.