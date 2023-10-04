Завтра в некоторых местах пойдут ливни, грозы

13:07

5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова, вероятно, пройдут ливни и грозы.

Ожидается, что к утру осадки постепенно сократятся, днем преимущественно будет без осадков. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем станет умеренным.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-85%, днем 55-65%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы, град, в горных районах - снег. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 14-18°, днем 18-23° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 7-12° тепла.