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Завтра в национальных парках пройдет "день открытых дверей"

Завтра в национальных парках пройдет "день открытых дверей" В связи с Международным днем биоразнообразия 22 мая в национальных парках Азербайджана пройдет День открытых дверей.
Экология
21 мая 2022 г. 11:31
Завтра в национальных парках пройдет день открытых дверей

В связи с Международным днем биоразнообразия 22 мая в национальных парках Азербайджана пройдет День открытых дверей.

Как сообщила Report официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева, все компоненты природной среды Азербайджана охраняются на обширной территории, охватывающей национальные парки.

По словам А.Бабаевой, Азербайджан в 2000 году присоединился к Международной конвенции о биологическом разнообразии, основанной в 1992 году в городе Найроби (Кения), с целью осуществления скоординированной деятельности стран мира в области охраны биологического наследия планеты. C этого года 22 мая отмечается в нашей стране как Международный день биоразнообразия.

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Версия на английском языке Doors Open Days to be held in Azerbaijan's national parks tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah milli parklarda "açıq qapı" günü keçiriləcək

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