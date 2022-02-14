Завтра в горных территориях Азербайджана пойдет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 февраля будет преобладать облачная погода.

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 февраля будет преобладать облачная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами вероятны кратковременные дожди, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем - 7-10°, в Баку ночью - 3-5° тепла, днем - 7-9°. Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба, что выше нормы, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 7-11°, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5°.