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Завтра в горных территориях Азербайджана пойдет снег

Завтра в горных территориях Азербайджана пойдет снег В Баку и на Абшеронском полуострове 15 февраля будет преобладать облачная погода.
Экология
14 февраля 2022 г. 13:05
Завтра в горных территориях Азербайджана пойдет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 февраля будет преобладать облачная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами вероятны кратковременные дожди, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем - 7-10°, в Баку ночью - 3-5° тепла, днем - 7-9°. Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба, что выше нормы, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 7-11°, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5°.

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Версия на азербайджанском языке Sabah dağlıq ərazilərdə qar yağacaq

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