Завтра в горных районах Азербайджана ожидается снег и ветер

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 5 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

Порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 5-8° тепла, днем 8-12° тепла, в Баку - 6-8° тепла, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление составит 769 мм. Относительная влажность составит около 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако в ряде восточных районов возможны слабые осадки. В горных районах вероятен слабый снег. Местами будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.