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Завтра в горных районах Азербайджана ожидается 10° мороза

Завтра в горных районах Азербайджана ожидается 10° мороза Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером местами слабый туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.
Экология
20 декабря 2023 г. 12:56
Завтра в горных районах Азербайджана ожидается 10° мороза

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером местами слабый туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью 4-7°, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых районах временами ожидается туман, западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью от 2°мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла, в горах 5-10° мороза, днем 2-7° тепла.

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Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow announced
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu: dağlarda 10° şaxta olacaq

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