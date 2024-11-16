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Завтра в горных районах Азербайджана выпадет снег 

Завтра в горных районах Азербайджана выпадет снег  17 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
16 ноября 2024 г. 13:14
Завтра в горных районах Азербайджана выпадет снег 

17 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных частях полуострова вероятны кратковременные ливни.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем станет умереннее.

Температура воздуха ночью составит 8-10°, днем - 10-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются интенсивные осадки, грозы и град. В горных районах выпадет снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем - 10-15° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 0-3° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Sabah dağlıq ərazilərdə qar yağacaq - PROQNOZ

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