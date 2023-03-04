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Завтра в горных районах Азербайджана пройдет снег

Завтра в горных районах Азербайджана пройдет снег 5 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
4 марта 2023 г. 13:25
Завтра в горных районах Азербайджана пройдет снег

5 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем - 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном ожидается без осадков. Однако ночью в некоторых северных и западных районах возможны осадки, на горных территориях пройдет снег. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah dağlıq ərazilərdə qar yağacaq

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