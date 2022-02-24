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Завтра в горных районах Азербайджана пойдет снег

Завтра в горных районах Азербайджана пойдет снег Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на пятницу, 25 февраля.
Экология
24 февраля 2022 г. 12:56
Завтра в горных районах Азербайджана пойдет снег

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на пятницу, 25 февраля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами туман, днем - изморось, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7°, днем - 10-15° тепла, в Баку ночью - 5-7°, днем - 12-14° тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем - 12-17° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 5-10° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah dağlıq ərazilərdə qar yağacaq

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