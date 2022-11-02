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Завтра в горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки

Завтра в горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки 3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
2 ноября 2022 г. 13:22
Завтра в горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки

3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами туман.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 16-18° тепла. В Баку ночью 9-11, днем 16-18° тепла. Атмосферное давление опустится с 764 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-9° тепла.

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