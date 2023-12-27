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Завтра в горных районах Азербайджана ожидается снег

Завтра в горных районах Азербайджана ожидается снег 28 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
27 декабря 2023 г. 13:05
Завтра в горных районах Азербайджана ожидается снег

28 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к вечеру в некоторых частях полуострова не исключаются осадки. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, который к вечеру стихнет.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в горных районах местами ожидается снег. В отдельных частях Большого Кавказа осадки будут интенсивными. В некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем - 10-15° тепла, ночью в горах от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-6° тепла.

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