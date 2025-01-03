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Завтра в горных районах Азербайджана ожидается до 10° мороза

Завтра в горных районах Азербайджана ожидается до 10° мороза 4 января в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, осадки маловероятны.
Экология
3 января 2025 г. 13:51
Завтра в горных районах Азербайджана ожидается до 10° мороза

4 января в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, осадки маловероятны.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможен туман, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 10-14° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах ожидается преимущественно без осадков, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 10-15° тепла. В горных районах ночью ожидается 5-10° мороза, днем - 3-8° тепла.

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