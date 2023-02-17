Завтра в горных районах Азербайджана дороги покроются льдом

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3°, днем 6-10° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами будет туман. Ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 9-14° тепла, ночью в горах 10-15°, днем 0-5° мороза.

В горных районах дороги покроются льдом.