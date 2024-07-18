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Завтра в горных и предгорных районах ожидаются ливни и град 

Завтра в горных и предгорных районах ожидаются ливни и град  19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.
Экология
18 июля 2024 г. 12:49
Завтра в горных и предгорных районах ожидаются ливни и град 

19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм рутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем - 45-55%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах ливневого характера, грозы и град. Ближе к вечеру в большинстве районов осадки ненадолго прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 14-18°, днем - 18-23° тепла.

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