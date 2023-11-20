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Завтра в горных и предгорных районах ожидается снег

Завтра в горных и предгорных районах ожидается снег 21 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. В некоторых частях полуострова осадки примут ливневый характер. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.
Экология
20 ноября 2023 г. 13:09
Завтра в горных и предгорных районах ожидается снег

21 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. В некоторых частях полуострова осадки примут ливневый характер. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, в первой половине дня - 11-13°, во второй половине дня - 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 748 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные. В горных и предгорных районах выпадет снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 11-16°, в горах ночью 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah dağlıq və dağətəyi ərazilərə qar yağacaq, külək əsəcək

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