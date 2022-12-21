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Завтра в горных и предгорных районах ожидается гололед

Завтра в горных и предгорных районах ожидается гололед 22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.
Экология
21 декабря 2022 г. 12:43
Завтра в горных и предгорных районах ожидается гололед

22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 7-9° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в ряде восточных районов возможны незначительные осадки. Местами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4°, днем 5-9° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.

В горных и предгорных районах ожидается гололед.

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