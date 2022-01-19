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Завтра в Баку выпадет снег

Завтра в Баку выпадет снег 20 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, мокрый снег, местами снег.
Экология
19 января 2022 г. 13:40
Завтра в Баку выпадет снег
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20 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, мокрый снег, местами снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит 1-3° тепла, в Баку 1-3° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове на фоне сильного северного ветра ожидается дождливая и холодная погода, что неблагоприятно для большинства населения.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, мокрый снег, снег. Вероятно, местами интенсивный и сильный. Ночью и утром туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в горах ночью 8-13°, в высокогорье ночью 15-18°, днем 2-7° мороза.

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Версия на английском языке Snow forecasted in Baku for January 20
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda qar yağacaq

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