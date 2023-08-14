Завтра в Баку воздух прогреется до 40, в регионах - до 42 градусов

15 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

15 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Будет преобладать юго-восточный ветер, ночью и утром ожидается слабый туман.

Температура воздуха ночью составит 23-28°, днем 35-40° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. На отдельных территориях ожидаются ливни и град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем 35-40°, местами до 42° тепла, в горах ночью ожидается 18-23°, днем 28-33° тепла.