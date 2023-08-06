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Завтра в Баку воздух прогреется до 37 градусов

Завтра в Баку воздух прогреется до 37 градусов В Баку и на Абшеронском полуострове 7 августа ожидается погода без осадков, ночью и утром местами возможен слабый туман, прогнозируется юго-восточный ветер
Экология
6 августа 2023 г. 12:37
Завтра в Баку воздух прогреется до 37 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове 7 августа ожидается погода без осадков, ночью и утром местами возможен слабый туман, прогнозируется юго-восточный ветер

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем ​​32-37° тепла.

В регионах Азербайджана также прогнозируется погода без осадков, однако в некоторых горных районах днем ​​возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем ​​33-38° тепла, в горах ночью 12-17°, днем ​​20-25° тепла.

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