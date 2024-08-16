Завтра в Баку воздух прогреется до 32 градусов

17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков, однако днем ожидается небольшая облачность.

17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков, однако днем ожидается небольшая облачность.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать юго-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 28-32° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, временами интенсивного характера, грозы и град. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 25-30° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 15-19° тепла.