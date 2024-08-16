О нас

Завтра в Баку воздух прогреется до 32 градусов

Завтра в Баку воздух прогреется до 32 градусов 17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков, однако днем ожидается небольшая облачность.
Экология
16 августа 2024 г. 12:49
Завтра в Баку воздух прогреется до 32 градусов

17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков, однако днем ожидается небольшая облачность.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать юго-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 28-32° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, временами интенсивного характера, грозы и град. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 25-30° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 15-19° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şənbə gününün havası açıqlanıb

Экслюзивные новости

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi