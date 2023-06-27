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Завтра в Баку воздух прогреется до 29 градусов

Завтра в Баку воздух прогреется до 29 градусов 28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.
Экология
27 июня 2023 г. 12:32
Завтра в Баку воздух прогреется до 29 градусов

28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19-23°, днем 25-29° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Утром в некоторых районах возможен туман. Умеренный восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 18-23°, днем 31-36° тепла, в горах ночью будет 9-14°, днем 15-20° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 29 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlara yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək

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